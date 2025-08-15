Πως Γιόρταζαν την Παναγία στη Μικρά Ασία

Η εορτή της Παναγίας, ιδιαίτερα η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, κατείχε κεντρική θέση στη θρησκευτική και πολιτιστική ζωή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας πριν από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Οι εορτασμοί συνδύαζαν βαθιά πνευματικότητα, τοπικές παραδόσεις και κοινοτική συμμετοχή, αντικατοπτρίζοντας την έντονη ευσέβεια των Μικρασιατών προς την Παναγία, που θεωρείτο προστάτιδα και μητέρα του Ελληνισμού. Παρακάτω παρουσιάζεται μια αναλυτική εικόνα των εορτασμών, με βάση ιστορικές πηγές και μαρτυρίες.

Εκκλησίες και Προσκυνήματα Αφιερωμένα στην Παναγία

Στη Μικρά Ασία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ερυθραίας (Τσεσμέ, Αλάτσατα, Κάτω Παναγιά, Βουρλά) και σε άλλες περιοχές όπως η Σμύρνη, η Καππαδοκία, η Προποντίδα, η Βιθυνία, ο Πόντος και η Ανατολική Θράκη υπήρχαν πολυάριθμοι ναοί και ξωκλήσια αφιερωμένα στην Παναγία, που αποτελούσαν κέντρα λατρείας κατά τον Δεκαπενταύγουστο.

Ερυθραία (Τσεσμέ): Στην Κρήνη (Τσεσμέ), ο ναός της Παναγίας Ψαριανής και της Ευαγγελίστριας (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου) ήταν από τα σημαντικότερα προσκυνήματα. Ο ναός της Ευαγγελίστριας, χτισμένος το 1835 με πεντελικό μάρμαρο και τέμπλο του Γιαννούλη Χαλεπά, συγκέντρωνε πλήθος πιστών για την εορτή της Κοίμησης, με Παρακλήσεις και λιτανείες. Στην Κάτω Παναγιά (Τσιφτλίκ), ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου, χτισμένος το 1845-1856, ήταν γνωστός για το μαρμάρινο τέμπλο οτυ Χαλεπά και τη χρυσοπίκιλτη εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας του 10ου αιώνα.

Εορταστικές Πρακτικές και Εθιμα

Οι εορτασμοί της Παναγίας στη Μικρά Ασία χαρακτηρίζονταν από έντονη κοινοτική συμμετοχή και συνδυασμό θρησκευτικών και λαϊκών παραδόσεων:

Παρακλήσεις και Λιτανείες: Οι Μικρασιάτες συνήθιζαν να τελούν Παρακλήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκαπενταύγουστου, με αποκορύφωμα τη Θεία Λειτουργία στις 15 Αυγούστου. Οι λιτανείες των εικόνων της Παναγίας, όπως της Οδηγήτριας ή της Γαλακτοτροφούσας, γίνονταν με τη συνοδεία ψαλμωδιών και τη συμμετοχή όλων των κατοίκων, ακόμη και από γειτονικά χωριά.

Η Παναγία αποτελούσε σύμβολο ελπίδας και αντοχής για τους Μικρασιάτες, ιδιαίτερα σε περιόδους διωγμών. Κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή, πολλοί ναοί, όπως η Παναγία Αλατσατιανή, έγιναν καταφύγια για γυναικόπαιδα, ενώ οι εικόνες της Παναγίας μεταφέρθηκαν ως πολύτιμα κειμήλια. Η πίστη στην Παναγία διατήρησε την ελληνική ταυτότητα ακόμη και σε περιοχές όπου η ελληνική γλώσσα είχε χαθεί, όπως στην Καππαδοκία, όπου οι Τουρκόφωνοι Ορθόδοξοι παρέμειναν Ρωμιοί μέσω της λατρείας της.

