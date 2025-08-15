Εκδημία του Μακαριστού Μητροπολίτου Κορίνθου Διονυσίου

Στις 7 Αυγούστου 2025, η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου και η τοπική κοινωνία της Κορινθίας βυθίστηκαν στο πένθος, καθώς εκοιμήθη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους, κυρός Διονύσιος, σε ηλικία 72 ή 73 ετών, έπειτα από μακρά και επίπονη μάχη με τον καρκίνο. Ο μακαριστός ιεράρχης υπηρέτησε την Εκκλησία της Ελλάδος με αφοσίωση και θυσιαστική αγάπη για το ποίμνιό του επί 19 συναπτά έτη, από το 2006 έως το 2025.

Βιογραφικό και Καταγωγή

Ο Μητροπολίτης Διονύσιος, κατά κόσμον Δημήτριος Μάνταλος, γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 1952 στο Νέο Ψυχικό της Αθήνας, με καταγωγή από το Μελί της Μικράς Ασίας. Ήταν πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με έμφαση στη Χριστιανική Φιλοσοφία και την Παιδαγωγική. Η καταγωγή του από τη Μικρά Ασία προσέθετε μια ιδιαίτερη διάσταση στην πνευματική του ταυτότητα, αντανακλώντας την πλούσια παράδοση των Μικρασιατών στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο Μελιώτης Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος

Ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος, είχε παρευρεθεί στα εγκαίνια του Μνημείου Μικρασιατικού Ελληνισμού στο Νέο Μελί Μεγάρων , Μελιώτης και ο ίδιος στην καταταγωγή από τους γονείς του (Γεώργιος και Ασπασία Μάνταλου) δήλωσε συγκινημένος:

«Αισθάνομαι τόσο συγκινημένος, γιατί εδώ έπαιξα, εδώ καλλιέργησα την εκκλησιαστική μου κλίση, εδώ έχω τους φίλους μου και τους συγγενείς μου. Εδώ είναι όλοι αυτοί που μου θυμίζουν την καταγωγή μου και χαίρομαι γιατί 100 χρόνια μετά αυτή η πατρίδα θυμήθηκε και αισθάνθηκε την υποχρέωση να ξεπληρώσει το χρέος στους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τα πάντα εκεί αλλά δεν τους στέρησε κανείς το πύρωμα της καρδιάς. Γιατί Μελιώτης «εκεί», σήμαινε παλικάρι, σήμαινε πατριώτης. Μελιώτης «εκεί» σήμαινε μέλος της ορθόδοξης εκκλησίας.

Μελιώτης «εκεί» σήμαινε άνθρωπος έξυπνος, άνθρωπος των γραμμάτων, του εμπορίου και της προόδου. Θυμάμαι την μάνα μου αλλά και τη θεία μου τη Μαριάνθη Βαγιανού να λένε ότι ο μόνος τόπος που χορεύει γυναίκα χασάπικο (αντρικό χορό), είναι το Μελί, με τη διαφορά ότι οι κινήσεις της γυναίκας διακρίνονται για την σεμνότητα και το ήθος της» ανέφερε εμφανώς συγκινημένος ο κ.κ. Διονύσιος θέλοντας με αυτό τον τρόπο να δείξει ότι οι Μελιώτες από καταγωγής ήταν άνθρωποι οικογενειάρχες με αγάπη προς τις γυναίκες τους και καλλιεργημένοι σε όλα τα επίπεδα. «Είμαι ένα μαζί σας»

Εκκλησιαστική Διακονία

Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1974 και Πρεσβύτερος το 1979. Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις ευθύνης, όπως Ιεροκήρυκας (1977), Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος (1978) και Πρωτοσύγκελος (1990) της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, καθώς και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας (2002) και Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου (2006). Το 2006 εξελέγη Μητροπολίτης Κορίνθου, αποτελώντας τον 89ο Επίσκοπο Κορίνθου μετά την έλευση του Αποστόλου Παύλου.

Κατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του, ο Διονύσιος ανέπτυξε πλούσιο ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο. Ίδρυσε δομές όπως η Τράπεζα Τροφίμων και Ενδυμάτων «Η Θεοπροσφορά», γηροκομεία για άνδρες και γυναίκες, καθώς και σχολές κατηχητών και γονέων. Επιπλέον, επανέφερε τον θεσμό των «Κορίnthου Παυλείων», ανακαίνισε ιστορικά κτίρια όπως το Επισκοπείο και το Συνεδριακό Κέντρο «Ο Απόστολος Παύλος», και ίδρυσε το Εργαστήρι Εκκλησιαστικών Τεχνών, που φιλοξενεί σχολές βυζαντινής μουσικής και αγιογραφίας.

Η Μάχη με την Ασθένεια

Ο Μητροπολίτης Διονύσιος αντιμετώπισε τον καρκίνο με υποδειγματική καρτερία και πνευματική δύναμη. Νοσηλεύτηκε για μεγάλο διάστημα στις ΗΠΑ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες, ενώ συνέχισε τη μάχη του επιστρέφοντας στην Ελλάδα. Η τελευταία του λειτουργική παρουσία ήταν τον Μάιο του 2025, κατά τους εορτασμούς της μνήμης του Οσίου Ιωάννη Ρώσου στην Εύβοια, όπου συλλειτούργησε με μέλη της πνευματικής του οικογένειας από τη Μητρόπολη Χαλκίδος.

Εξόδιος Ακολουθία και Τοποτηρητεία

Το σκήνωμα του μακαριστού Μητροπολίτου τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Η Εξόδιος Ακολουθία τελέστηκε το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, στις 11 π.μ., προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Ο ενταφιασμός πραγματοποιήθηκε στο Κοιμητήριο της Ζωοδόχου Πηγής Κορίνθου. Τοποτηρητής της χηρευούσης Μητροπόλεως ορίστηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος.

Κληρονομιά

Η απώλεια του Μικρασιάτη Μητροπολίτη Διονυσίου άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην Εκκλησία της Ελλάδος και την τοπική κοινωνία της Κορινθίας. Η πνευματική του διακονία, η φιλανθρωπική του δράση και η αφοσίωσή του στην Ορθόδοξη παράδοση θα παραμείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη του ποιμνίου του. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου: «Με την ελπίδα της αναστάσεως των νεκρών, ως η Αγία μας Εκκλησία κηρύττει, ο μακαριστός Διονύσιος υπήρξε ποιμένας φιλόστοργος, με πίστη στον Θεό και θυσιαστική αγάπη για το ποίμνιό του».

Αιωνία του η μνήμη!