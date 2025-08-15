Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος: Φύλακας της Ρωμιοσύνης και της Ορθοδοξίας

Στις 14 Αυγούστου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος (Συκής) παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα «Espresso», αναδεικνύοντας το αδιάκοπο έργο του για την αναβίωση της ορθόδοξης κληρονομιάς και την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στα νησιά της Ίμβρου και της Τενέδου. Με αφετηρία την πνευματική του διακονία, ο Μητροπολίτης μοιράστηκε το όραμά του για τη διατήρηση της Ρωμιοσύνης σε περιοχές με βαθιές ιστορικές ρίζες, αλλά και προκλήσεις λόγω της γεωπολιτικής τους θέσης.

Αναστήλωση της Πνευματικής Κληρονομιάς

Ο Μητροπολίτης Κύριλλος τόνισε την προσπάθειά του να αναβιώσει την εκκλησιαστική ζωή στα νησιά, με την αναστήλωση 450 ξωκλησιών που αποτελούν ζωντανά μνημεία της ορθόδοξης πίστης. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην ανακαίνιση του Ιερού Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τένεδο, ένα έργο που ολοκληρώθηκε με τη γενναιόδωρη υποστήριξη του εφοπλιστή Αθανασίου Μαρτίνου. Η αποκατάσταση του ναού όχι μόνο αναζωογόνησε την τοπική κοινότητα, αλλά κατέστησε το ναό σημείο αναφοράς για τους πιστούς, ιδιαίτερα κατά την εορτή της Παναγίας.

Το Πανηγύρι της Παναγίας: Σύμβολο Ενότητας

Κεντρικό θέμα της συνέντευξης αποτέλεσε το πανηγύρι της Κοίμησης της Θεοτόκου, που προσελκύει χιλιάδες Έλληνες από την Ελλάδα και την ομογένεια. Ο Μητροπολίτης υπογράμμισε τη σημασία αυτής της εορτής ως ευκαιρίας πνευματικής ανάτασης και ενίσχυσης των δεσμών της κοινότητας. «Η Παναγία είναι η μάνα όλων μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το πανηγύρι αποτελεί σύμβολο ελπίδας και ενότητας για τους Ρωμιούς, που συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή την παράδοσή τους παρά τις δυσκολίες.

Έκκληση για Στήριξη των Ρωμιών

Με ειλικρίνεια και ευαισθησία, ο Μητροπολίτης Κύριλλος απηύθυνε έκκληση προς την Ελλάδα να μην ξεχνά τους Ρωμιούς της Ίμβρου και της Τενέδου. Επισήμανε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές κοινότητες στα νησιά, όπως η μείωση του πληθυσμού και οι περιορισμοί στην εκπαίδευση και την άσκηση της θρησκείας. Παράλληλα, εξήρε την ανθεκτικότητα των κατοίκων και την προσήλωσή τους στην ορθόδοξη πίστη, καλώντας σε μεγαλύτερη υποστήριξη από την ελληνική πολιτεία και την κοινωνία.

Ιστορική Συνέχεια και Μικρασιατικός Ελληνισμός

Η συνέντευξη ανέδειξε επίσης τη σύνδεση του έργου του Μικρασιάτη Μητροπολίτη με καταγωγή από το Αιβαλί (Κυδωνίες) με την ευρύτερη ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Η Ίμβρος και η Τένεδος, ως ιστορικά κέντρα της Ρωμιοσύνης, φέρουν το βάρος μιας πλούσιας κληρονομιάς που ο Κύριλλος προσπαθεί να διαφυλάξει. Η εμπειρία του από τη Σμύρνη, όπου υπηρέτησε πριν την εκλογή του ως Μητροπολίτη, τον έχει εφοδιάσει με βαθιά κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές κοινότητες σε περιοχές με μικρασιατικό παρελθόν.

Πηγή: Εφημερίδα «Espresso», 14 Αυγούστου 2025.