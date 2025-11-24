Ημερίδα της Εδρας Μικρασιατικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργανώνει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 μια σημαντική Ημερίδα αφιερωμένη στη μελέτη, έρευνα και ανάδειξη του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Επώνυμης Έδρας Διδασκαλίας και Έρευνας στις Μικρασιατικές Σπουδές, έναν θεσμό που στοχεύει στην ενίσχυση του επιστημονικού διαλόγου και της δημόσιας ιστορίας γύρω από τη Μικρά Ασία.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδρίων «Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1ος όροφος) με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και πέρας προσέλευσης τις 10:45 π.μ.

Ενότητα Χαιρετισμών (11:00 – 11:30)

Την εκδήλωση θα τιμήσουν με σύντομες παρεμβάσεις:

Στυλιανός Κατρανίδης , Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Συμεών Διαμαντίδης , Πρόεδρος ΣΕΒΕ και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ

Δημήτριος Κυρκιλής , Πρόεδρος Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Θεοχάρης Αναγνωστόπουλος, Κάτοχος της Επώνυμης Έδρας Μικρασιατικών Σπουδών

Οι χαιρετισμοί ανοίγουν το πλαίσιο της Ημερίδας, τονίζοντας τη σημασία των Μικρασιατικών Σπουδών στο σύγχρονο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Α’ Συνεδρία: Η Συλλογική Μνήμη και τα Τεκμήρια του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Συντονιστής: Δημήτριος Σταματόπουλος, Καθηγητής

«Ο προσφυγικός ελληνισμός μέσα από τα τεκμήρια του ΙΑΠΕ» (11:30 – 11:45)

Ομιλήτρια: Μαρία Καζαντζίδου, Ιστορικός ΙΑΠΕ

Η εισήγηση φωτίζει το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού και τη συμβολή του στη μελέτη της Μικρασιατικής μνήμης.

«Από τη Σμύρνη στη Νέα Σμύρνη» (11:45 – 12:00)

Ομιλήτρια: Ευαγγελία Τσώλη, Βιβλιοθηκονόμος Εστίας Νέας Σμύρνης

Παρουσιάζονται τεκμήρια μιας ζωντανής συλλογικής ιστορίας που συνδέει τη Σμύρνη με τη σύγχρονη Νέα Σμύρνη.

«Διαφύλαξη και διαχείριση της μνήμης» (12:00 – 12:15)

Ομιλητής: Σταύρος Ανεστίδης, Υποδιευθυντής Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Εστιάζει στην αποστολή του ΚΜΣ και στις νέες μεθοδολογίες διατήρησης των τεκμηρίων του ελληνισμού της Ανατολής.

12:15 – 12:25: Συζήτηση

12:25 – 12:50: Διάλειμμα

Β’ Συνεδρία: Νέες Ερευνητικές Προσεγγίσεις στη Μικρά Ασία

Συντονιστής: Θεοχάρης Αναγνωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

«Πολιτισμικό και οικιστικό απόθεμα των ελληνικών κοινοτήτων» (12:50 – 13:10)

Ομιλήτρια: Ελένη Γαβρά, Καθηγήτρια ΠΑ.ΜΑΚ

Παρουσιάζεται ο πλούτος της πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας.

«Μετακινήσεις στη Μικρά Ασία και την Παρευξείνια Ζώνη» (13:10 – 13:30)

Ομιλητής: Ιωάννης Καρράς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μελέτη των δικτύων μετακίνησης και των περιβαλλοντικών παραγόντων γύρω από μία οθωμανική λίμνη τον 18ο αιώνα.

«Σύγχρονες αφηγήσεις για τη Μικρασιατική ιστορία» (13:30 – 13:50)

Ομιλητής: Λεωνίδας Καρακατσάνης, Επίκουρος Καθηγητής

Συγκριτική προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο Ελλάδα και Τουρκία αφηγούνται σήμερα την κοινή μικρασιατική ιστορία.

«Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της Μικρασιατικής Καταστροφής» (13:50 – 14:10)

Ομιλητής: Δημήτριος Σταματόπουλος, Καθηγητής

Αναλύονται οι νεότερες ιστοριογραφικές κατευθύνσεις και οι ερμηνείες γύρω από τα γεγονότα του 1922.

14:10 – 14:30: Συζήτηση – Κλείσιμο Ημερίδας

Η Ημερίδα αναδεικνύει τη σημαντική δουλειά που ξεκινάει στην Εδρα Μικρασιατικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επιδιώκοντας να συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της μνήμης, την επιστημονική έρευνα και την κατανόηση του Μικρασιατικού Ελληνισμού στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο.