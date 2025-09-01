Πρόσκληση ΟΠΣΕ για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις μνήμης για την Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος.

Οι κεντρικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με το νόμο, οργανώνονται από τις Περιφέρειες κατόπιν σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Την φετινή χρονιά η επέτειος μνήμης συμπίπτει με την εορτή του Τιμίου Σταυρού.

Στην Αθήνα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, θα πραγματοποιηθούν :

08:00 Επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Σημαιοστολισμός τμήματος πόλης (Πλατεία Μητροπόλεως – οδό Μητροπόλεως- Πλατεία Συντάγματος- Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη) από την 8η πρωινή ώρα μέχρι και τις 14:00.

12:00 Επιμνημόσυνη Δέηση στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό Αθηνών, Προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β’. Ομιλία από εκπρόσωπο της Κυβέρνησης.

12:30 Δέηση στο Μνημείο του Εθνο-ιερομάρτυρα Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος κ. Αντώνη Οραήλογλου.

13:10 Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ενός λεπτού σιγή, Ανάκρουση εθνικού ύμνου

14:30 Εκδήλωση – δεξίωση στην αίθουσα «Ρήγας Βελενστινλής» (Ξενοφώντος 4, 6ος Οροφος, Σύνταγμα και ομιλία από τον ιστορικό Κώστα Σαμουρκασίδη.

Τα Σωματεία που επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι στην κεντρική εκδήλωση μνήμης 14 Σεπτεμβρίου στο Σύνταγμα, θα πρέπει να το δηλώσουν έγκαιρα στη Γραμματεία της ΟΠΣΕ μέχρι την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Όσοι επιθυμούν να παραγγείλουν στην ΟΠΣΕ στεφάνι θα πρέπει να καταβάλουν 30 ευρώ στον λογαριασμό της Ομοσπονδίας (Τράπεζα Πειραιώς αρ. λογ. 6390-010098-895 και ΙΒΑΝ GR92 0171 3900 0063 9001 0098 895) αναφέροντας από ποιο σύλλογο έγινε η κατάθεση. Πληροφορίες Κώστας Αναγνωστάκης (Ταμίας ΟΠΣΕ) τηλ 6932380871