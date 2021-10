Συμμετοχή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για θέματα μειονοτήτων

Συμμετοχή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ με θέμα

“Conflict prevention and the protection of the human rights of minorities”

12 – 13 Οκτωβρίου 2021



Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη επί πολλές δεκαετίες ενεργό παρουσία του σε Διεθνείς Οργανισμούς, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για θέματα μειονοτήτων, με τον τίτλο “Conflict prevention and the protection of the human rights of minorities”, που οργάνωσε το Tom Lantos Institute (TLI) στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας και διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης στις 12 – 13 Οκτωβρίου 2021.



Στην προφορική παρέμβαση του εκπροσώπου του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Γενικού Γραμματέα κ. Αντώνη Λαμπίδη αναπτύχθηκαν οι επί σειρά δεκαετιών μεθοδευμένες και οργανωμένες από το τουρκικό κράτος κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία, με αποκορύφωμα τα Σεπτεμβριανά και τις απελάσεις, γεγονότα που κατέληξαν στην δραματική συρρίκνωση του ελληνικού στοιχείου στην Κωνσταντινούπολη.



Κατατέθηκαν Συστάσεις (Recommendations) όπως η τουρκική κυβέρνηση