Την Κυριακή 3 Απριλίου το απόγευμα στις 19.00, η Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών ‘ΛΥΚΙΑ’, παρουσιάζει στο mikrasiatis.gr τις Ψηφιακές Εφαρμογές για τη Μάκρη και το Λιβίσι της Λυκίας Μικράς Ασίας, που δημιουργήθηκαν με την ευγενική χορηγία και αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α) :

· Διαδραστικοί Δορυφορικοί Χάρτες ΛΥΚΙΑΣ

· Γενεαλογική Βάση Μάκρης-Λιβισιού

· Εφαρμογή αναζήτησης και έρευνας στο Ιστορικό Αρχείο της ΛΥΚΙΑΣ

Στα πλαίσια των δράσεων 100 χρόνια απο τη Μικρασιατική Καταστροφή, η Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών ‘ΛΥΚΙΑ’ έχει τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσει μια πρωτοποριακή, ολιστική ψηφιακή αποτύπωση της Μικρασιατικής Ιστορίας, Γενεαλογίας και Έρευνας για τις Μικρασιατικές κοινότητες Μάκρης και Λιβισιού της Λυκίας Μικράς Ασίας, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και την ευγενική χορηγία του ΥΠ.ΠΟ.Α . Η επιστήμη στην υπηρεσία της μνήμης. Γιατί η μνήμη είναι μια άλλη μορφή αξιοπρέπειας !

Παρουσίαση : Τάσος Κακλαμάνης, Διαχειριστής Ε.Ι.Ε. ΛΥΚΙΑ, συγγραφέας, ερευνητής.

Παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες σύνδεσης που ακολουθούν και κοινοποιήστε την εκδήλωση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ :

ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗΣ is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: ΛΥΚΙΑ

Time: Apr 3, 2022 07:00 PM Athens

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87383767940?pwd=OGlaSjR1RHlKRjN3M1dpUlRBZHlKdz09

Meeting ID: 873 8376 7940

Passcode: 101764