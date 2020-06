ONLINE Σεμινάριο: Η Ορθόδοξη Εκκλησία και το ζήτημα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από τον Ιάκωβο στον Ελπιδοφόρο

Το Δίκτυο Μικρασιάτης σας προσκαλεί στο 2ο online σεμινάριο

Σάββατο 27 Ιουνίου 2020, Ωρες 18:00- 20:00

Εισηγητής: Αθανάσιος Γραμμένος, Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων

Η Ορθόδοξη Εκκλησία και το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: από τον Ιάκωβο στον Ελπιδοφόρο



Το ζήτημα των διαφυλετικών σχέσεων και οι προκαταλήψεις σε βάρος των μειονοτήτων δεν αποτελούν νέο φαινόμενο. Ο πρόσφατος θάνατος του Τζόρτζ Φλόυντ από αστυνομική βία έφερε ξανά στην επιφάνεια το πρόβλημα, προκαλώντας αλλεπάλληλα κύμματα λαϊκής αντίδρασης στο μεγαλύτερο μέρος των ΗΠΑ.

Ωστόσο, υπάρχουν φορείς που υπήρξαν πρωτοπόροι στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακόμα και σε πολύ διαφορετικές εποχές από τη σημερινή. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβος είχε ταχθεί ανοικτά υπέρ του κινήματος των Αφρο-Αμερικανών για τα πολιτικά δικαιώματα τη δεκαετία του 1960, εκφράζοντας την οικουμενική αντίληψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας αλλά και τη θέλησή της να έχει ενεργό ρόλο στα κοινωνικά πράγματα της εποχής. Ο Ιάκωβος ήταν γεννημένος στην Ίμβρο και καθώς είχε βιώσει ο ίδιος φυλετικές διακρίσεις από τους Νεότουρκους υποστήριξε άνευ προκαταλήψεων τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και τον αγώνα του.

Σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος συνεχίζει αυτή τη μεγάλη κληρονομιά, συμπαραστεκόμενος στο κίνημα Black Lives Matter.

Πώς όμως προέκυψε αυτή η στάση; Σε αυτό το σεμινάριο εξετάζουμε τις συνθήκες και τα γεγονότα που διαμόρφωσαν τη δράση της Εκκλησίας Αμερικής ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς επίσης τον ρόλο της ηγεσίας στη λήψη των μεγάλων αποφάσεων. Θα εξετάσουμε την πορεία του Ιακώβου στη Σέλμα της Αλαμπάμα δίπλα στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και την παράδοση που δημιουργήθηκε από αυτή την πρωτοβουλία, η οποία φτάνει έως τις μέρες μας.

Λίγα λόγια για τον εισηγητή

Ο Αθανάσιος Γραμμένος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διπλωματία στο Graduate Institute of Political and International Studies του Reading University κι έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει τιμηθεί με την υποτροφία ΝΑΤΟ από το Υπουργείο Εξωτερικών. Την τρέχουσα περίοδο είναι Library Research Fellow στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σακραμέντο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη των διεθνών σχέσεων με έμφαση στις διασπορές και στις εθνοτικές κοινότητες, της εξωτερικής πολιτικής και των θεωριών λήψης αποφάσεων, καθώς και της πολιτικής θεωρίας. Είναι συνεργάτης του ιδρύματος Friedrich-Naumann-Foundation for Freedom. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και οι απόψεις του φιλοξενούνται τακτικά στον Τύπο. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Ορθόδοξος Αμερικανός: Ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος στις Ελληνοαμερικανικές Σχέσεις (1959-1996), που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο.

Συμμετοχές

