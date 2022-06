Μικρά Ασία 1922 – 100 Χρόνια Ασβεστης Μνήμης. Διεθνής Διαγωνισμός Ποίησης

Μικρά Ασία 1922 – 100 Χρόνια Ασβεστης Μνήμης.

Κεντρική Φωτο- Προσφυγόπουλα (1927) στο Κίρτσοβο (Καρυδοχώρι) του Νομού Σερρών (Από το Πρόγραμμα – Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης – αφιερώματος στον Μικρασιάτη συγγραφέα της «Ιστορίας ενός Αιχμαλώτου)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Παράταση του Διαγωνισμού

μέχρι τις 8 Ιουλίου 2022

και

διεθνής ηλεκτρονική έκδοση

των βραβευθέντων ποιημάτων

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης (EUARCE) δόθηκε παράταση στον διεθνή διαγωνισμό ποίησης στην ελληνική γλώσσα με θέμα ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 1922 – 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ και οριστικοποιήθηκε η σύσταση της Επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής των διαγωνιζόμενων, που έχει ως εξής:

Εισηγητής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ – Μέλη:

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΕΤΑΣ, Βραβείο ” Blaise Cendrars -2003″ (Ελβετία), Κρατικό Βραβείο Διηγήματος (1973), Επίτ. Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Λογοτεχνίας (AICL Paris), Διευθυντής του περιοδικού “Αιολικά Γράμματα” – ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΥ Ποιήτρια,

Μέλος Δ.Σ. της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Πρέσβης ε.τ. – Ποιητής, Μεταφραστής Λογοτεχνίας – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Ομότ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( Ιστορία του Ελληνισμού) – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΒΑΛΗΣ, Δοκιμιογράφος, Κριτικός Λογοτεχνίας, Ποιητής, Επίτιμο Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών – ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΗΣ Ομότ. Καθηγητής / Πρ. Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ποιητής, Πεζογράφος-Α΄ Βραβείο Ποίησης/Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1976 -Μέλος ”Poets and Writers”, USA

Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

δόθηκε κυρίως λόγω των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων (Μάιος-Ιούνιος) των Μαθητών Λυκείου και ισχύει για όλους του διαγωνιζόμενους μέχρι και την 8η Ιουλίου 2022.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ – 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ

ΣΤΙΣ Η.Π.Α.

Τα έργα (ενηλίκων και μαθητών) που θα βραβευθούν θα προβληθούν στο ηλεκτρονικό λεύκωμα του επίσημου ελληνοαμερικανικού Επετειακού αφιερώματος «The genocide of Christians in Anatolia, the Pontus, and Asia Minor», που θα διοργανωθεί το φθινόπωρο στις Η.Π.Α. από την Επιτροπή του πανεπιστημιακού Ελληνικού Εθνικού Σπουδαστηρίου (University of Pittsburgh) και το πολιτιστικό ίδρυμα American Hellenic Foundation of Western Pennsylvania

Γιά κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης (EUARCE) στο E-mail:artcentr@otenet.gr

Λεζάντες Φωτ.