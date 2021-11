Με επιτυχία υποβλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3.11.2021) ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε τοποθέτηση στεντ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Mount Sinai στο Μανχάτταν και αναμένεται να πάρει εξιτήριο την Πέμπτη, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής:

“His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew successfully underwent stent placement at Mount Sinai Hospital this afternoon. He is expected to be released tomorrow.”

Πηγή: https://fosfanariou.gr/