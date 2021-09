Επίσημη παρουσίαση της έκθεσης κόμικς: Soloúp «1821-η μάχη της πλατείας»

Την Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:30, θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στην κεντρική αίθουσα του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής, η επίσημη παρουσίαση της έκθεσης κόμικς: «1821-Η μάχη της πλατείας», με θέμα το ομότιτλο graphic novel, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος.

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό:

Εκ μέρους του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, η Πρόεδρος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος Φανή Μαλλούχου-Tufano και εκ μέρους του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας η καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και ασκούσα καθήκοντα διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Για το graphic novel θα μιλήσουν η καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Πρύτανις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Χριστίνα Κουλούρη και η συγγραφέας Ισμήνη Καπάνταη.

Για τις παράλληλες δράσεις της έκθεσης (περιφερειακές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια κ.λπ.) θα ενημερώσουν, εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας, η Νατάσα Καστρίτη, ιστορικός τέχνης, Γενική Επιμελήτρια Συλλογών Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και ο Soloúp/Αντώνης Νικολόπουλος, σκιτσογράφος και μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η έκθεση «1821-Η μάχη της πλατείας» βασίζεται στην έρευνα και το εικαστικό υλικό του ομότιτλου graphic novel του Soloúp. Περιλαμβάνει αφηγηματικές ενότητες από το έργο, πρωτότυπες σελίδες και προσχέδια σε μολύβι, αλλά και υλικό τεκμηρίωσης από κειμήλια, αρχεία και εικαστικά έργα, που χρησίμευσαν ως πρότυπες αναφορές για τον σχεδιασμό συγκεκριμένων σκίτσων του έργου. Στον χώρο της έκθεσης προβάλλεται το ντοκιμαντέρ αποτύπωσης και δημιουργίας του έργου: «Making of… behind the sketches», σε σκηνοθεσία Μελέτη Μοίρα. To έργο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του ΕΙΜ, υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), με τη συμβολή του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Τ.Ε) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Λόγω της επιβολής των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, όλοι οι συμμετέχοντες (ομιλητές και κοινό), συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων από 12 ετών, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή βεβαίωση αρνητικού τεστ PCR που έχει διεξαχθεί έως 72 ώρες πριν την εκδήλωση, ή βεβαίωση αρνητικού rapid test που έχει διεξαχθεί έως 48 ώρες πριν την επίσκεψη, ή πιστοποιητικό νόσησης, τα οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο Μουσείο.

Καθώς ο αριθμός των ατόμων που θα εισέλθουν στην αίθουσα θα είναι περιορισμένος ενδείκνυται η προσυνεννόηση στα τηλέφωνα: 697 279 6740 (Ρεγγίνα Κατσιμάρδου), Τρίτη-Παρασκευή 10:00-12:00 ή η αποστολή σχετικού email στο rkatsimardou@nhmuseum.gr, όπου θα αναφέρεται ο αριθμός των ατόμων που επιθυμούν να παραβρεθούν και τα ονόματά τους.

Σε όλη τη διάρκεια παραμονής εντός του Μουσείου είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους.

Περισσότερες πληροφορίες: 210-3237617 (εσωτ. 107, Τρίτη-Παρασκευή 10:00-14:00) Νατάσα Καστρίτη.

«1821-η μάχη της πλατείας»: Έκθεση κόμικς

Σενάριο-σχέδια:

Soloúp/Αντώνης Νικολόπουλος (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τ.Π.Τ.Ε./Πανεπιστήμιο Αιγαίου), δημιουργός του graphic novel

Ερευνητική ομάδα/επιμέλεια έκθεσης:

Νατάσα Καστρίτη (Ιστορικός Τέχνης, επιμελήτρια Ε.Ι.Μ.)

Ρεγγίνα Κατσιμάρδου (Ιστορικός, επιμελήτρια Ε.Ι.Μ.)

Παναγιώτα Παναρίτη (Δρ. Αρχαιολογίας, επιμελήτρια Ε.Ι.Μ.)

Επιστημονική συμβολή:

Εύη Σαμπανίκου (Καθηγήτρια Τ.Π.Τ.Ε./Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ντοκιμαντέρ αποτύπωσης «Making of …behind the sketches»:

Μελέτης Μοίρας

Διάρκεια έκθεσης: Ιούλιος 2021-Μάιος 2022

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Κυριακή, 8:30-14:30

Είσοδος ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες: www.1821graphicnovel.gr