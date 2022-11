Διήμερο Συμπόσιο του Κ.Ε.Μ.Μ.Ε. για την επέτειο 100 Χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Με το 6ο Επιστημονικό Συμπόσιο του Κέντρου Έρευνας και Μελέτης της Μικρασιατικής Ερυθραίας (Κ.Ε.Μ.Μ.Ε.) του Δήμου Κηφισιάς, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την καταστροφή της Μικράς Ασίας, ένα από μεγαλύτερα ιστορικά γεγονότα της Νεότερης Ελλάδας, στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2022 στο Domotel Kastri.



Το Συμπόσιο με θέμα “1922-2022. Αιτίες και Συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής” αποτελεί συνέχεια των πέντε προηγούμενων αντίστοιχων διοργανώσεων που έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία το Κ.Ε.Μ.Μ.Ε. και αναμένεται να αποτελέσει πρόσφορο πεδίο επιστημονικής αναζήτησης, διάδοσης καινούριας γνώσης και διαλόγου μεταξύ 16 διακεκριμένων μελετητών, ιστορικών και ερευνητών.



Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα του διήμερου Συμποσίου διαμορφώνεται ως εξής:



Σάββατο 26 Νοεμβρίου



10.30-11.45

ΕΝΟΤΗΤΑ Α1 – ΠΡΙΝ Εθνικός ∆ιχασμός



Σπύρος Πλουμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ

Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός: Από την “ανακάλυψη” στην Καταστροφή



Αλέξης Αλεξανδρής, Πρέσβυς ε.τ. – Μέγας Ρήτωρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Το ολοκαύτωμα του Ελληνικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας, 1912-1922. Αντιπαραβολή της πατριαρχικής απογραφής 1910-1912 με την καταγραφή του προσφυγικού πληθυσμού στην απογραφή του 1928



Sir M. Lewellyn-Smith, Ακαδημαϊκός-∆ιπλωμάτης

Role of the External Powers in the Asia Minor war. This would seem to fit well with the theme of the symposium – “causes and consequences”



12.00-16.00

ΕΝΟΤΗΤΑ Α2 – ΚΑΤΑ Μάιος 1919- Νοέμβριος 1920



Βλάσης Αγτζίδης, Ιστορικός

Το διεθνές πλαίσιο την περίοδο της Μικρασιατικής Εκστρατείας



Μανόλης Κούμας, Ιστορικός Κολλεγίου Ψυχικού – Καθηγητής ΕΑΠ

Η αλλαγή της στάσης των Μεγάλων ∆υνάμεων (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας) το 1920-1922 και πώς αυτό επηρέασε το αποτέλεσμα των εκλογών



Τάσος Τέλλογλου, ∆ημοσιογράφος

Εικόνα των Ελλήνων στρατιωτών όπως αυτή αποτυπώθηκε στις εφημερίδες του Μετώπου σχετικά με τη χώρα που κατείχαν



Άγγελος Συρίγος, Αναπληρωτής Καθηγητής ∆ιεθνούς ∆ικαίου – Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων

Η αποβίβαση των Ελλήνων στη Σμύρνη- Εικόνα και αποτελέσματα στις δυο πλευρές του Αιγαίου



Στο περιθώριο του Συμποσίου θα προβληθεί η ταινία “Σμύρνη, η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης 1900-1922”, της Μαρίας Ηλιού



Κυριακή 27 Νοεμβρίου



10.30-11.45

ΕΝΟΤΗΤΑ Β1



Πιέρρος Τζαννετάκος, Ιστορικός – ∆ημοσιογράφος

Προσλήψεις της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Κοινωνία και αντιπολιτευτικός λόγος πριν και μετά τις εκλογές του 1920.



Θάνος Βερέμης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

H κατάρρευση του Μετώπου του 1922



Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ελληνική στρατηγική εναντίον κεμαλικής



12.00-14.30

ΕΝΟΤΗΤΑ Β2



Αντώνης Κλάψης, Επίκουρος Καθηγητής ∆ιπλωματίας και ∆ιεθνούς Οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

“Συνθήκη των Σεβρών. Από πού πάνε για την Κόκκινη Μηλιά;Στρατηγικές αδυναμίες της «Ελλάδας των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών»”



Θανάσης ∆ιαμαντόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Παντείου Πανεπιστημίου

Η δίκη των έξη



Σωτήρης Ριζάς, ∆ιευθυντής Κέντρου Έρευνας της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών

Η Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Ρεαλισμός ή ουτοπία; ∆ιλήμματα Υψηλής Στρατηγικής. Βενιζέλος, Μεταξάς



Γιάννης Γρηγοριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής και κάτοχος έδρας Jean Monnet στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ στην Τουρκία

Το κριτήριο της θρησκείας στην Συμφωνία Ανταλλαγής των Πληθυσμών



Λένα ∆ιβάνη, Συγγραφέας

Πώς πέρασε μέσα από το έργο και τη ζωή της ∆ιδώς Σωτηρίου η ιστορία της Μικρασιατικής εκστρατείας και τα αίτια της τελικής καταστροφής. Ένας φόρος τιμής στην εθνική θεραπεύτρια του μικρασιατικού τραύματος



Cengiz Aktar, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης

30 years of ethno-religious cleansing (1894-1924); Erased memory and retributive justice



Τις εργασίες του Συμποσίου συντονίζoυν οι δημοσιογράφοι Απόστολος Μαγγηριάδης, Μαρία Σαράφογλου και Παύλος Τσίμας.



Επίτιμη Πρόεδρος του 6ου Επιστημονικού Συμποσίου είναι η ακαδημαϊκός κ. Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ.



Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Συμπόσιο θα μεταδοθεί ζωντανά με στόχο να ταξιδέψει στον Απόδημο Ελληνισμό και όχι μόνο.



Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απαιτείται εγγραφή, για την εξασφάλιση της θέσης σας.



Για δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ.