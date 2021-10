Διαλέξεις στο Σισμανόγλειο για Μαρμαρινούς και Καραμανλήδες της Πόλης

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο των πολιτιστικών του δράσεων και της προβολής της ιστορικής Συλλογής Σακκουλίδη, η οποία στεγάζεται στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης της καθ’ Ημάς Ανατολής συνεχίζει τον β΄κύκλο διαδικτυακών διαλέξεων υπό τον τίτλο «Τόποι και Πρόσωπα της Πόλης» για την πρόσφατη ιστορία του Ελληνισμού της Πόλης.

Ακαδημαϊκός συντονισμός προγράμματος:

Ευαγγελία Αχλάδη, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Σισμανογλείου Μεγάρου

Σάββας Τσιλένης, Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης της Καθ’ Ημάς Ανατολής.

Ιωάννης Παπαχρήστου, Οι Μαρμαρινοί της Πόλης

Ο Ιωάννης Παπαχρήστου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980 και τα τελευταία χρόνια ζει στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο στην Αρχαία Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο Humboldt (Βερολίνο). Υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής και διδάσκων στα πανεπιστήμια Humboldt, Paris IV-Sorbonne, Genève, Αθηνών και Κρήτης ενώ επί του παρόντος εργάζεται στο ερευνητικό πρόγραμμα ‘Πανδέκτης Βυζαντινής Φιλοσοφίας’ (Ε.Κ.Π.Α.). Παράλληλα, μελετά την ιστορία της περιοχής της Προποντίδας και δημοσίευσε τα βιβλία Αναγραφή της Κυζίκου. Ιστορική πραγματεία του 19ου αιώνα για την Κυζικηνή χερσόνησο (Εκδόσεις Κύζικος, 2015—βραβευμένο από την Εστία Νέας Σμύρνης) και Το Μαρμαρένιο Νησί. Περιηγήσεις στον Μαρμαρά της Προποντίδας (Εκδόσεις Μπαλτά, 2019), καθώς και άρθρα σχετικά με την ιστορία των Μαρμαρονήσων. Την περίοδο 2019-2020 συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα ‘Southern Marmara Islands’ που πραγματοποίησε η Association for the Protection of Cultural Heritage (KMKD, Τουρκία) δημοσιεύοντας το δίγλωσσο έργο (τουρκικά/αγγλικά) για την διάσωση τριάντα μνημείων στα Μαρμαρονήσια που χρήζουν άμεσης προστασίας (https://islandsheritage.org/risk.php). Ποιήματά του δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά Ποιητική και Φρέαρ και διηγήματά του στο περιοδικό λόγου και τέχνης Κινστέρνα. Από τα περιηγητικά του κείμενα για τόπους της Ελλάδας και της Τουρκίας δημιούργησε τον ιστότοπο periegesis.gr.

Κώστας Τερψίδης, Οι Καραμανλήδες της Πόλης

Ο Κωνσταντίνος Β. Τερψίδης γεννήθηκε στην προσφυγική Τούμπα Θεσσαλονίκης το 1954. Η οικογένεια του πατέρα του Βασιλείου ανταλλάχθηκε το 1924 από το Φερτέκι της Νίγδης, ενώ η οικογένεια της μητέρας του Κρυσταλλίας, εκδιώχθηκε, το 1917 από τον Πύργο της Ανατολικής Ρωμυλίας. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Τούμπας το 1972 και εισήχθη αριστούχος στην Σχολή Ικάρων, τμήμα Ιπταμένων. Παραιτηθείς συνέχισε σπουδές στα ΤΕΙ Ηλεκτρονικών και Ραδιοτηλεγραφητών. Εργάστηκε στην Πολεμική Αεροπορία και διετέλεσε καθηγητής στη Τεχνική Σχολή Ευκλείδη και στα Τεχνικά Λύκεια Πυλαίας και Καλαμαριάς. Παράλληλα αγωνίζεται για τη διάσωση και διάδοση της ιστορίας αλλά και τη διατήρηση της μνήμης των πατρίδων των Ελληνορθόδοξων στην καθ’ ημάς Ανατολή. Έχει διοργανώσει εκδηλώσεις, ομιλίες και εκθέσεις για τον Πόντο, την Καππαδοκία, την Αλεξάνδρεια, την Κύπρο, τις Παραδουνάβιες περιοχές και τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Επίσης έχει επιμεληθεί πολλές θεματικές εκθέσεις. Διοργάνωσε μεγάλη έκθεση φωτογραφίας, πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 9/3/2017 στη Θεσσαλονίκη για την Ι. Θεολογική Σχολή της Χάλκης, αφιερωμένη στα 25 χρόνια πρωθιεραρχίας της Α.Θ. Παναγιότητας του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου Α’. Κατόπιν επιθυμίας του νυν Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, μετέφερε και εγκατέστησε την έκθεση στους χώρους της Θεολογικής Σχολής τον Ιούνιο 2017 η οποία διήρκησε ένα μήνα. Στα πλαίσια των 200 χρόνων από την ιστόρηση του ασημένιου μανδύα της ιεράς, θαυματουργού και κειμηλιακής εικόνας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, την οποία μετέφεραν οι Φερτεκιώτες από την Καππαδοκία στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Θεσσαλονίκης το 1924, εξέδωσε ο ίδιος βιβλίο αφιερωμένο στην εικόνα, τον Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και το χωριό του Φερτέκι το 2017.

Πηγή https://fosfanariou.gr