Δεκέμβριος στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 | Αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης» |09:30-14:30, 17:30-20:00 και 11:00-13:00, 18:00-20:30

4ο Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο της Αγιορειτικής Εστίας.

Διοργάνωση: Αγιορείτικη Εστία με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 | Αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης» | 9:30 – 14:30, 17:30 – 20:30

Διεθνής ημερίδα «Ο Αγιορείτης Άγιος Σάββας ο Χιλανδαρινός, 800 έτη από την χειροτονία του ως πρώτου Αρχιεπισκόπου της εκκλησίας της Σερβίας (1219 – 2019), στο πλαίσιο του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Εργαστηρίου της Αγιορειτικής Εστίας.

Διοργάνωση: Αγιορείτικη Εστία με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 | Αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης» |12:00-21:00

Ημερίδα με τίτλο «Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή εκπαίδευση» στη μνήμη της αρχαιολόγου – μουσειοπαιδαγωγού του Μουσείου Ιουλίας Γαβριηλίδου.

Διοργάνωση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Συναυλίες

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 | Αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης» |18:00

Συναυλία των Tjaša Kastelic (βιολί) και Jerzy Chwastyk (κιθάρα), δύο διεθνώς καταξιωμένων μουσικών της ξένης μουσικής σκηνής.

Διοργάνωση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Παρουσίαση βιβλίου

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 | Αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης» |20:00

Παρουσίαση βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Ευθύμιου Ν. Τσιγαρίδα με τίτλο Εικόνες του Βυζαντινού Μουσείου και ναών της Καστοριάς (12ος – 16ος αι.).

Θα μιλήσουν η Δρ. Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, ο Δρ. Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, τ. Έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων-τ. καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου και ο συγγραφέας Δρ. Ευθύμιος Ν. Τσιγαρίδας, τ. Έφορος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων-Ομότιμος καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Διευθύντρια του Μουσείου Δρ. Αγαθονίκη Τσιλιπάκου.

Διοργάνωση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 | Αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης» |19:00

Παρουσίαση βιβλίου του Jack Florentin, αντιπροέδρου της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, με τίτλο Angels, elephants and ants. The importance of staying humble and human, no matter what. Ο συγγραφές μέσα από προσωπικά του βιώματα ρίχνει φως στη ζωή των Εβραίων που επιβίωσαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και κυρίως των απογόνων τους.

Διοργάνωση: University Studio Press με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Φεστιβάλ “Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη”

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, Παρασκευή έως και Δευτέρα 6-9 Δεκεμβρίου 2019 | Μόνιμη έκθεση Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού |12:00-13:00

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, ένα Μουσείο προσβάσιμο για όλους, συμμετέχει στο 2ο Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection of Disability in Art» https://rodi.uom.gr/πρόγραμμα/], με την ηχητική – απτική ξενάγηση “Αγγίξτε και γνωρίστε το Βυζάντιο”.

Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και την υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 | Αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» και Φουαγιέ του Μουσείου |10:00

Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα μέλη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Βορείου Ελλάδος και τις οικογένειές τους.

Διοργάνωση: Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ Β. Ελλάδος με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Εγκαίνια περιοδικών εκθέσεων

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 |Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου» | 19:00

Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Δωρήματα: μικρές ιστορίες για νέα αποκτήματα». Η έκθεση, η οποία θα εγκαινιαστεί από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού κ. Γεώργιο Διδασκάλου, διοργανώνεται στη μνήμη της συναδέλφου Γεωργίας Παπαζώτου.

Διοργάνωση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 |Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος» | 20:00

Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Δύο συλλογές σμίγουν». Επιλογές από τις εικόνες και τα ιερά κειμήλια των Συλλογών της Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Τα εγκαίνια θα πλαισιώσει η χορωδία «Ηχώ Βερόης».

Διοργάνωση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

