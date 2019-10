Ομαδική έκθεση ψηφιδωτού του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου

0 SHARES Facebook Twitter

Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου σας προσκαλεί να επισκεφθείτε την ομαδική έκθεση ψηφιδωτού, του Εργαστηρίου Ψηφιδωτού του Συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου στη Βασιλική Αγίου Μάρκου, με θέμα:

«Το Ταξίδι των Ψηφίδων…. απ’ την Κρήτη στην Ευρώπη»

«The Journey of the Mosaics…. from Crete to Europe!!»

Η έκθεση θα ανοίξει για το κοινό στις 31 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως 7 Νοεμβρίου 2019.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα ως Παρασκευή 10:00 – 13:00 και 18:00 – 20:30

Σάββατο 10:00 – 13:00

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019, ώρα19:00.

Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης- Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου & Δήμος Ηρακλείου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Λίγα Λόγια για την έκθεση

Πριν τρία χρόνια δημιουργήσαμε, στο Σύλλογο Αλατσατιανών, το εργαστήριο ψηφιδωτού.

Μετά από μια τριετή προετοιμασία και περιπλάνηση στον κόσμο του ψηφιδωτού, οι ψηφιδογράφοι – εκθέτες, μέλη του εργαστηρίου μας, παρουσιάζουν μέσα από την ομαδική τους έκθεση, την πορεία του ψηφιδωτού στο χρόνο, με έργα εμπνευσμένα από την αρχαιότητα, την πολιτισμική μας κληρονομιά, τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας, τους μεγάλους Έλληνες και ξένους ζωγράφους.

Κάθε ψηφίδα έδωσε αφορμή για ένα σπουδαίο ταξίδι στο χώρο και το χρόνο, απ’ την Κρήτη ως την Ευρώπη!

