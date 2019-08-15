By 15 Αυγούστου 2019 0 Comments

Νέο ΔΣ της Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Σερρών «Ο Άγιος Πολύκαρπος»

Το Νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές της 15ης Ιουλίου 2019 έχει ως εξής:

ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΔΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΟΡΤΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΕΦΟΡΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΟΚΗ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΕΦΟΡΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ- ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΣΙΣΣΥ) ΕΦΟΡΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) ΕΦΟΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣ
Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.

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