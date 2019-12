Προβολή ταινίας. Λεφτέρ- ο Έλληνας που έγινε μύθος του Tουρκικού ποδοσφαίρου

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών (ΣΕΒΑΣΚ/ SEVASK) σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου των Ζωγραφειωτών Ελλάδος (ΣΕΖ) σας προσκαλούν στην Α’ προβολή της ταινίας- ντοκιμαντέρ

«Λεφτέρ- ο Έλληνας που έγινε μύθος του Tουρκικού ποδοσφαίρου»

την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 19:30 στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών ( Δ.Σούτσου 46 , Αμπελόκηποι)

Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή τού Ελληνικού και Τουρκικού προγράμματος της Deutsche Welle

Μετά την προβολή θ’ακολουθήσει συζήτηση που θα συντονίσουν οι Στέλιος Ναρλίδης και Νίκος Κόλμαν και θα μιλήσουν οι δημιουργοί Δήμητρα Κυρανούδη (DW Greek)

ο Erkan Turkel (DW Turkish), ο Στάθης Αρβανίτης και ο Αλέκος Φιστέδης

SEVASK and the president of SEZ would like to invite you to the presentation of the web-documentary film “Lefter- the Greek legend of the Turkish football”, a co-production of the Geerk and Turkish Programs of Deutsche Welle.

The event will take place on Thursday 12th December 2019 at 19:30 at the Constantinoupolitans Culture Center ( D.Soutsou 46 Ampelokipoi)

