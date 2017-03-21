Πρόγραμμα Εκδηλώσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων

Με απόφαση του Διοικητικό Συμβούλιο της 18ης Μαρτίου 2017 οριστικοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις τις οποίες και σας ανακοινώνουμε:
01) 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Η Π.Ο.Θ.Σ ΘΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΒΡΙΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
02) 6 ΜΑΙΟΥ 2017 ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
03) 13 ΜΑΙΟΥ 2017 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΒΡΙΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΗ ΑΗΔΟΝΙΔΗ
04) 29 ΜΑΙΟΥ 2017 ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
05) 31 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ 1-2 /ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΤΟ 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΒΡΙΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Σ.
Ελευθέριος Θ. Χατζόπουλος / Πρόεδρος
Θεοδώρα Κακούλη / Γεν. Γραμ.