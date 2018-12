Ιστορική εκδήλωση για τα 70 χρόνια της σύμβασης του ΟΗΕ για τις γενοκτονίες στο Εθνικό Μουσείο Αυστραλίας

0 SHARES Facebook Twitter

Την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, η Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας τίμησε τα 70 χρόνια από την υιοθέτηση από τα Ηνωμένα Έθνη της Σύμβασης περί των Γενοκτονιών με σεμνή εκδήλωση στο Εθνικό Μουσείο Αυστραλίας στην Καμπέρρα. Κύρια ομιλήτρια η Δρ Melanie O’Brien, υφηγήτρια στη Σχολή Νομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αυστραλίας και αντιπρόεδρος του Διεθνή Συλλόγου Μελετητών γενοκτονιών (IAGS).

Σύμφωνα με την Δρ O’Brien, κάτα κάποιον τρόπο, η εκδήλωση ήταν τιμητική για το έργο του Δρ Ραφαήλ Λέμκιν, ο «πατέρας» της Σύμβασης, ο οποίος είχε σαν βάση για το ερευνητικό και νομικό του έργο τις γενοκτονίες των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Το 1942/43 δημιούργησε τον νεολογισμό «γενοκτονία» και τον ορισμό αυτού του εγκλήματος

Με φόντο την γραφική λίμνη της εθνικής πρωτεύουσας, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αιδ. πατήρ Πέτρος (ιερατικώς προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καμπέρρα), η κ. Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καμπέρρα, κ. Αικατερίνη Ξαγοράρη, αντιπρόσωποι των πρεσβειών της Ρωσίας, της Ιορδανίας, και του Αφγανιστάν.

Επίσης η κ. Κάρεν Μπος (εκπρόσωπος της μη-κυβερνητικής οργάνωσης Christian Faith and Freedom), ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας κ. Παναγιώτης Παπουλίδης, καθώς και στελέχη από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μελετών Γενοκτονιών (Australian Institute for Holocaust and Genocide Studies), το Εθνικό Εβραϊκό Συμβούλιο (Executive Council of Australian Jewry), την Αρμενική Εθνική Επιτροπή Αυστραλίας (Armenian National Committee of Australia) και το Εθνικό Ασσυριακό Συμβούλιο (Assyrian Universal Alliance – Australia).

Στις 9 Δεκεμβρίου 1948, η ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών – μεταξύ τους η Ελλάς και η Αυστραλία – υπερψήφισε την εν λόγο Σύμβαση. Για πρώτη φορά πέρασε στο διεθνές δίκαιο ο όρος «γενοκτονία» και για πρώτη φορά δόθηκε νομικός ορισμός στο ‘έγκλημα των εγκλημάτων’. Η λέξη «γενοκτονία» πρωτοδημοσιεύθηκε το 1944 στο βιβλίο του «Axis Rule in Europe».

Όπως δήλωσε ο τελετάρχης, γενοκτολόγος Δρ Παναγιώτης Διαμάντης, με την εκδήλωση αυτή, η Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας τίμησε το έργο του Λέμκιν όλων αυτών οι οποίοι εργάστηκαν και εργάζονται να τερματίσουν την γενοκτονία και άλλα εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας.

«Θέμα μας πλέον είναι, όπως μας ανέπτυξε η Δρ O’Brien, εμείς τι θα κάνουμε; Ο Δρ Λέμκιν έβαλε κάποιες βάσεις. Η κ. Νάντια Μουράντ, η οποία επέζησε την Γενοκτονία των Γεζίντι στην Μεσοποταμία (Ιράκ) πριν από μερικά χρόνια, τιμήθηκε με το Αριστείο Νόμπελ για την δράση της. Εμείς; Είναι θέμα όλων μας να παύσει η γενοκτονία να είναι φαινόμενο της καθημερινότητας.»

Από την ομογένεια, το παρόν έδωσαν η Ποντιακή Αδελφότητα Wollongong, η Ποντιακή Αδελφότητα Σύδνεϋ «Παναγία Σουμελά», η Ποντιακή Αδελφότητα ΝΝΟ «Ποντοξενιτέας», η Ποντιακή Αδελφότητα Καμπέρρας και η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ μεταξύ άλλων.

