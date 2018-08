Εκδήλωση στον Ωρωπό με θέμα: Μικρασιατική μνήμη και δικαιοσύνη

Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Παλιές φυλακές Σκάλας Ωρωπού

Κοινόν Ωρωπίων – ΝΠΔΔ Δήμου Ωρωπού

Μικρασιατική μνήμη και δικαιοσύνη: πολιτικές όψεις της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής

Λέγεται ότι όποιος λαός δεν μαθαίνει από την ιστορία του είναι «καταδικασμένος» να την ξαναζήσει. Η Μικρασιατική Καταστροφή και η εκκαθάριση του ελληνικού στοιχείου της καθ’ ημάς Ανατολής, αποτέλεσε το πιο τραγικό ορόσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, για μια σειρά από σοβαρούς λόγους. Το ερχόμενο Σάββατο 11 Αυγούστου, στις 8μμ, συζητάμε για τα αίτια, τα διδάγματα και την πολιτική διαχείριση της Καταστροφής.

Ο ομιλητής εξετάζει το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίχθηκε η Μικρασιατική Εκστρατεία. Αναλύει τον τρόπο με τον οποίο νέες δομές εμφανίστηκαν στο οθωμανικό κράτος και πώς επηρέασαν τις μειονότητες μιας -έως τότε- πολυεθνικής αυτοκρατορίας. Ήταν επιβεβλημένη η συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο; ποια ήταν η πολιτική των Νεότουρκων για τις μειονότητες; πώς οδηγηθήκαμε στην εξόντωση του ελληνικού στοιχείου της Ιωνίας και του Πόντου; Ποιες οι ευθύνες του ελληνικού κράτους και πώς διαχειρίστηκε την προσφυγική μνήμη στις επόμενες δεκαετίες; Αυτά τα ακανθώδη και εν πολλοίς άγνωστα ερωτήματα θα συζητηθούν στις 11 Αυγούστου.

Βιογραφικό ομιλητή

Ο Αθανάσιος Γραμμένος είναι διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διπλωματία στο Graduate Institute of Political and International Studies του University of Reading και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή, με αντικείμενο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τις διασπορές, στο τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στο παρελθόν, έχει τιμηθεί με την Υποτροφία ΝΑΤΟ από το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα πολιτικής ηγεσίας στην International Academy for Leadership. Είναι συνιδρυτής και διευθυντής του Επιστημονικού Ινστιτούτου «Κοινόν Ωρωπίων», με έδρα τον Ωρωπό κι έχει εργαστεί για 7 χρόνια ως σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, με ερευνητικό ενδιαφέρον σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων, πολιτικής επιστήμης και παράλληλα έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός στην ιδιωτική μεταλυκειακή εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Σήμερα, εργάζεται για το Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία, στην Ελλάδα και συντονίζει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα.

