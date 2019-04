Απρίλιος στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

0 SHARES Facebook Twitter



Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Ξεναγήσεις

Πέμπτη 4, 11, 18 Απριλίου 2019 | Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος» | 12.00

Δωρεάν ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση «Από τα Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη: από τη Ρεντίνα στη Βελίκα». Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από τους επιμελητές της έκθεσης και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Είσοδος ελεύθερη.

Σάββατο 6 Απριλίου 2019 | Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος» | 11:00

Ξενάγηση του Συλλόγου Αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. «Φιλόλογος» στην περιοδική έκθεση «Από τα Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη: από τη Ρεντίνα στη Βελίκα» από επιμελήτρια της έκθεσης.​

Διαλέξεις

Δευτέρα 1 Απριλίου 2019|Αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» |19:00-20:00

Διάλεξη του αναπληρωτή καθηγητή φιλολογίας Δ.Π.Θ κ. Γιώργου Τσομή με τίτλο «Έτσι αλλαγμένη, επιστρέφω. Η επιστροφή της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας: ο Αριστοτέλης, ο Ευριπίδης και η γέννηση της Όπερας, με την Όπερα Euridice των Ottavio Rinuccini και Jacopo Peri (1600)».

Διοργάνωση: Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. «Φιλόλογος». Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης.

Είσοδος ελεύθερη.

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 | Αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη | 20:00-21:30

Διάλεξη της κ. Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, ομότιμης καθηγήτριας Α.Π.Θ., με τίτλο «Το κίνημα των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη, 1342-1350».

Διοργάνωση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Είσοδος ελεύθερη.

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 | Αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη | 19:00-21:00

Ομιλία της κ. Δ. Δούκα με τίτλο «Οριοθέτηση στην προσχολική ηλικία». Διοργάνωση: Κέντρο Αντλεριανής Ψυχολογίας με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Είσοδος ελεύθερη.

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 | Αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη | 20:00

Ομιλία της ιστορικού κ. Ιωάννας Πετροπούλου με θέμα: «Τα αρχαία ελληνικά ονόματα στην ορθόδοξη Ανατολή: η ανάδυση της εθνικής συνείδησης (19ος αιώνας)».

Διοργάνωση: Σωματείο Φίλων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Είσοδος ελεύθερη.

Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 | Αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη | 19:00 – 21:00

Ομιλία του κ. Ν. Μάντζιου με τίτλο «Η ενοχή είναι το “ανήσυχο” συναίσθημα που συνδέεται με πιθανά “λάθη”. Όμως υπάρχουν ενοχές χωρίς λάθη αλλά και λάθη χωρίς ενοχές».

Διοργάνωση: Κέντρο Αντλεριανής Ψυχολογίας με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Είσοδος ελεύθερη.

Προβολή πολυσχιδούς έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 | Αμφιθέατρο Στέφανος Δραγούμης | 19:30

Προβολή της βραβευμένης ταινίας παραγωγής του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού με τίτλο «Επιστροφή». Η ταινία, παραγωγή με πρωτότυπη μουσική κι αφήγηση στην ελληνική γλώσσα και με αγγλικούς υπότιτλους, συνδέει την ιστορία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού με τη βυζαντινή πόλη της Θεσσαλονίκης. Για την ταινία θα μιλήσουν ο σκηνοθέτης Γιώργος Σκανδαλάρης και η Προϊσταμένη του ΜΒΠ Δρ. Αγαθονίκη Τσιλιπάκου. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Διοργάνωση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Είσοδος ελεύθερη.

Τρίτη 16 Απριλίου 2019 | Αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη | 19:30

Α. Διάλεξη της κ. Ελένης Στούμπου – Κατσαμούρη, αρχαιολόγου και σκηνοθέτριας, με τίτλο «Αρχαιολογικές Ιστορίες στην οθόνη». Θα παρουσιαστεί η ιστορία των αρχαιολογικών ταινιών από το 1930, που έχουμε τις πρώτες λήψεις σε ανασκαφές, μέχρι την εποχή των hypermedia.

Β. Προβολή της ταινίας «ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ. Μια ψηφιακή περιήγηση με τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας», παραγωγής του Α.Ι.Μ.Θ.Σ., σε συνεργασία και μετά από πρόσκληση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Η ταινία έχει θέμα τη ζωγραφική των ταφικών μνημείων της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου και με την τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας αναδεικνύει την εικονογραφία, θεματολογία, τέχνη και τεχνική, τις αισθητικές αξίες και τους συμβολισμούς ενός ιδιαίτερα σημαντικού συνόλου ταφικών τοιχογραφιών από τον 3ο έως και τον 6ο αι. Σκηνοθεσία, λήψη και επεξεργασία εικόνας: Ελένη Στούμπου – Κατσαμούρη, Αρχαιολόγος-σκηνοθέτρια. Επιστημονική επιμέλεια, κείμενα, αφήγηση: Δρ Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Προϊσταμένη του ΜΒΠ.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Διοργάνωση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Είσοδος ελεύθερη.

Συνέδρια-Ημερίδες

Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 | Αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης» | 16:00 – 21:00

Hμερίδα με τίτλο «Θεσσαλονίκη – Μασσαλία: συνδέσεις του παρελθόντος στα λιμάνια του σήμερα». Πρόκειται για μία εκδήλωση που εντάσσεται στη σειρά παράπλευρων εκδηλώσεων της έκθεσης «Souvenirs de Salonique, γαλλικές ιστορίες από το χθες στο σήμερα».

Διοργάνωση: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης – ΠΕΕΒΕ με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Είσοδος ελεύθερη.

Τρίτη 2 Απριλίου 2019 | Αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη | 9:00 – 14:00

Επιμορφωτική συνάντηση του 1ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

Διοργάνωση: 1ο ΠΕΚΕΣ με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Είσοδος ελεύθερη.

Σάββατο 6 Απριλίου 2019 | Αμφιθέατρα Μελίνα Μερκούρη – Στέφανος Δραγούμης | Όλη την ημέρα

Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο «Φεμινισμός και Τεχνοεπιστήμη».

Διοργάνωση: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σπουδών Φύλου-Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Είσοδος ελεύθερη.

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 | Μουσείο της Ακρόπολη, Αθήνα

Διεθνής διημερίδα με τίτλο «The Occupier’s Gaze: Athens in the photographs of the Nazi soldiers, 1941-1944».

Διοργάνωση: Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ σε συνεργασία με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Σάββατο 13 Απριλίου 2019 | Αμφιθέατρο Στέφανος Δραγούμης | 9:00 – 14:00

Ημερίδα για την εκπαιδευτική κοινότητα |Εκπαίδευση και Χαρισματικότητα: Επενδύοντας στη Δημιουργικότητα.

Διοργάνωση: Κολλέγιο Ανατόλια με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Είσοδος ελεύθερη.

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 | Αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη | 19:00 – 21:00

Παρουσίαση του Προγράμματος με τίτλο «Συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση της ποιότητας αέρα και της διαχείρισης όμβριων σε αστικές περιοχές»

Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα του Α.Π.Θ., με επικεφαλής τους κ.κ. Κωνσταντίνο Καρατζά, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Κωνσταντίνο Κατσιφαράκη, καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Είσοδος ελεύθερη.

Μουσικο-θεατρικές παραστάσεις

Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Απριλίου 2019 | Αίθουσες 4 και 10 της μόνιμης έκθεσης | 19:00 – 20:45

Θεατρικό δρώμενο. Βιωματική περιήγηση στις αίθουσες της μόνιμης έκθεσης με δραματοποίηση του μυθιστορήματος ιστορικού περιεχομένου (βυζαντινή περίοδος της Θεσσαλονίκης) «Χάλκινος Οφθαλμός» του Παναγιώτη Αγαπητού

από τη Θεατρική ομάδα Φιλολόγων καθηγητών «Η παιδεία… τέχνας κατεργάζεται».

Διοργάνωση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, υπό την αιγίδα του «Φιλολόγου».

Περιορισμένος αριθμός ατόμων (με δήλωση συμμετοχής στη θεατρική ομάδα, υπεύθυνος, Γ. Φράγκογλου, 4ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης)

Συνεχίζονται οι Περιοδικές Εκθέσεις

«Ίδε το έαρ το γλυκύ» | Χώρος υποδοχής (φουαγιέ)

Είσοδος ελεύθερη.

Διάρκεια έκθεσης: έως 5 Μαΐου 2019

«Από τα Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη. Από τη Ρεντίνα στη Βελίκα» | Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος»

Είσοδος ελεύθερη.

Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Μαΐου 2019

«Καζαντζάκης και Βυζάντιο. Η αναζήτηση του θείου», μία έκθεση που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Μουσείο Καζαντζάκη. | Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου»

Είσοδος ελεύθερη.

Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Σεπτεμβρίου 2019

Συμμετοχές/συνδιοργανώσεις περιοδικών εκθέσεων

«Με το βλέμμα του κατακτητή: η Αθήνα της Κατοχής στη φωτογραφική συλλογή του Βύρωνα Μήτου» | Φετιχιέ Τζαμί, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών

Διοργάνωση: Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α.

σε συνεργασία με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 8.00-15.00. Σάββατο-Κυριακή 10:00 έως τις 17:00

Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Ιουνίου 2019

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις μας στην ιστοσελίδα www.mbp.gr

