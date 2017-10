Από 12 Οκτωβρίου στην Ελλάδα η ταινία «Η Μεγάλη Υπόσχεση – The Promise», με επίκεντρο την γενοκτονία των Αρμενίων

Με ενδιαφέρον αναμένεται η κοινωνική ταινία εποχής που μάλιστα διαδραματίζεται στην Κωνσταντινούπολη, με τίτλο «Η Μεγάλη Υπόσχεση – The Promise», η οποία είχε βγει στις ΗΠΑ τον περασμένο Απρίλιο και έχει κάνει εισπράξεις κοντά στα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Το φιλμ αναμένεται να βγει στις ελληνικές αίθουσες, σε διανομή της Feelgood, στις 12 Οκτωβρίου 2017 και προβλέπεται να το δούμε και στην Πάτρα.

1914. Ο Μεγάλος Πόλεμος παραμονεύει και η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταρρέει. Η Κωνσταντινούπολη, η ζωντανή, πολυπολιτισμική πρωτεύουσα, είναι έτοιμη να παραδοθεί στο χάος. Ο Michael Boghosian (τον υποδύεται ο 39χρονος Oscar Isaac) φτάνει στον κοσμοπολίτικο κόμβο ως φοιτητής ιατρικής αποφασισμένος να φέρει τη μοντέρνα ιατρική στο χωριό της καταγωγής του στη Νότια Τουρκία, όπου Τούρκοι μουσουλμάνοι και Αρμένιοι χριστιανοί ζουν ειρηνικά για αιώνες.

Ο φωτορεπόρτερ Chris Myers (στο ρόλο ο 43χρονος Christian Bale) βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για να καλύψει γεωπολιτικά θέματα. Είναι αφοσιωμένος στον έρωτα του για την Ana (στο ρόλο η 31χρονη Καναδή ηθοποιός Charlotte le Bon), μια καλλιτέχνιδα Αρμένικης καταγωγής που συνοδεύει από το Παρίσι μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα της. Όταν ο Michael συναντήσει την Ana, η κοινή καταγωγή τους πυροδοτεί το πάθος μεταξύ τους και ο ανταγωνισμός ξυπνάει ανάμεσα στους δύο άντρες.

Όσο οι Τούρκοι συνασπίζονται με τους Γερμανούς και η Αυτοκρατορία στρέφεται βίαια εναντίον των εθνικών μειονοτήτων της, οι δύο άντρες πρέπει να συμφιλιωθούν για να επιβιώσουν από τα γεγονότα που απειλούν τις ζωές τους.

Κάποιες υποσχέσεις δίνονται και κάποιες ξεχνιούνται. Η πιο σημαντική είναι να μείνουν ζωντανοί και να πουν την ιστορία όπως την έζησαν.

Ο σπουδαίος σεναριογράφος Terry George, που ξεχώρισε για ταινίες όπως το «In the Name of the Father» και το «The Boxer» για τις ταραχές στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά και το «Hotel Rwanda» για τους καταδιωκόμενους πολίτες της φυλής των Τούτσι στην Αφρική, αναλαμβάνει τα σκηνοθετικά ηνία και στρέφει το βλέμμα του σε ένα συγκλονιστικό γεγονός που άλλαξε το ρου της παγκόσμιας ιστορίας.

Με επίκεντρο το επίμαχο θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων, «Η Μεγάλη Υπόσχεση» διηγείται μια επική ερωτική ιστορία που θέλει τους ταλαντούχους Christian Bale (American Psycho, The Dark Knight) και Oscar Isaac (Star Wars: The Force Awakens, Ex Machina) να διεκδικούν την καρδιά της γοητευτικής Charlotte le Bon (The Walk του Ρόμπερτ Ζεμέκις), ενώ η μοίρα τους φέρνει κοντά εξαιτίας των κοσμοϊστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1914.

Πλέκοντας αριστοτεχνικά το προσωπικό με το ιστορικό, ο σκηνοθέτης «στήνει» μια υπερπαραγωγή με φόντο μια χώρα σε αναβρασμό και με ήρωες που γίνονται αναπάντεχα μάρτυρες σε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα.

Σημείωμα του σκηνοθέτη Terry George

Οι ταινίες που έχω αγαπήσει και θαυμάσει πιο πολύ είναι αυτές που παρουσιάζουν στο κοινό μεγαλειώδεις ιστορίες. Ταινίες που μας βυθίζουν στην ιστορία με έναν σπλαχνικό και μοναδικό τρόπο: σπουδαίες ταινίες βασισμένες σε πραγματικές ιστορίες, όπως Schindler’s List, The Killing Fields, Reds, The Battle of Algiers και τα ιστορικά δράματα όπως A Man for All Seasons, Doctor Zhivago και Apocalypse Now.

Μέσα σε λίγες ώρες αισθανόμουν θυμό, φόβο, συμπόνοια, πραγματική θλίψη και καμιά φορά πραγματική χαρά. Κανένα άλλο κινηματογραφικό είδος δεν με έχει συγκινήσει μ’ αυτόν τον τρόπο. Έφευγα από το σινεμά συντετριμμένος. Αξέχαστοι χαρακτήρες με είχαν οδηγήσει σε ιστορικές στιγμές.

Ως δημιουργός, η πρόκληση ήταν να βρω ιστορίες και χαρακτήρες που μου επιτρέπουν να ταξιδέψω το κοινό σε μία χρονική στιγμή για την οποία δεν ξέρουν πολλά, και να τους δείξω ότι το ανθρώπινο πνεύμα μπορεί να επιβιώσει και να θριαμβεύσει στις πιο αντίξοες συνθήκες. Αυτό ήταν το κίνητρο για μένα και τον συν-σεναριογράφο μου στις ταινίες In the Name of the Father και The Boxer, τον Jim Sheridan, και η πρόκληση που είχα να αντιμετωπίσω ως σκηνοθέτης με τα Some Mother’s Son και Hotel Rwanda.

Τρία χρόνια πριν, μου προσέφεραν ένα σενάριο του Robin Swicord. Η Μεγάλη Υπόσχεση είναι μια ερωτική ιστορία στα χρόνια της αρμένικης γενοκτονίας, μιας από τις μεγαλύτερες και λιγότερο γνωστές εγκληματικές πράξεις του 20ού αιώνα: ήταν η απόπειρα να εξαλειφθεί ένα ολόκληρο έθνος, που σχεδόν εξαφανίστηκε από τα βιβλία εξαιτίας της συλλογικής άρνησης και της πολιτικής σκοπιμότητας. Είναι μια ιστορία που πιστεύω ότι απαιτεί να ειπωθεί κινηματογραφικά. Για έμπνευση έψαξα τους μεγάλους κινηματογραφικούς μετρ.

Από τον David Lean που μας πήγε στη Ρωσική Επανάσταση με το Dr. Zhivago και στον Ιρλανδικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας με το Ryan’s Daughter και τον Warren Beatty που μας επέτρεψε να ζήσουμε τη Ρωσική Επανάσταση μέσα από τα μάτια του John Reid στο Reds.

Και οι δύο αξιοποίησαν το στοιχείο της αγάπης για να καθηλώσουν το κοινό. Αφηγήθηκαν σπουδαίες ερωτικές ιστορίες, αναπόσπαστα συνυφασμένες με τα κοσμοϊστορικά γεγονότα. Όσο εμείς ερωτευόμαστε τους χαρακτήρες, μαθαίνουμε για τα βάσανα τους, τη χαρά και τον πόνο που ένιωσαν ως μέρος της ιστορίας.

Σκηνοθετώντας τη Μεγάλη Υπόσχεση, είχα μια πραγματικά μοναδική ιστορία και την ευκαιρία να δουλέψω με απίστευτα ταλαντούχους ανθρώπους, όπως τους Christian Bale, Oscar Isaac και Charlotte Le Bon, για να αφηγηθώ μια ερωτική ιστορία που ελπίζω να αιχμαλωτίσει το κοινό, αλλά και να το μεταφέρει στη συμφορά που βρήκε τους Αρμένιους το 1915.

Να δώσει την ευκαιρία στους θεατές να γίνουν μάρτυρες πραγματικών ιστορικών γεγονότων, να νιώσουν χαρά και φόβο, να δουν το κουράγιο, τη θλίψη και τη λύτρωση. Κυρίως, ελπίζω ότι η ταινία θα εκπαιδεύσει το κοινό για ένα γεγονός που αξίζει να αναγνωριστεί, να το θυμόμαστε και να το τιμούμε σε όλον τον κόσμο. Υπάρχει πιο σπουδαία ευκαιρία από αυτή για έναν δημιουργό;

