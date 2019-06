2ο Αντάμωμα των Μακρηνών-Λιβισιανών στις 23 Ιουνίου 2019

0 SHARES Facebook Twitter

Αγαπητοί πατριώτες και φίλοι,

Λόγω ανακοίνωσης εκλογών στις 7 Ιουλίου, το 2ο Αντάμωμα των Μακρηνών-Λιβισιανών θα γίνει στις 23 Ιουνίου. Σας στέλνουμε αλλαγμένα στοιχεία.

Η Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «ΛΥΚΙΑ» , καλεί τους απογόνους από Μάκρη και Λιβίσι Μικράς Ασίας , στο 2ο Αντάμωμα Απανταχού Μακρολιβισιανών που θα λάβει χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικό Μολύβι» στο Αιγάλεω-Αθήνα , Ιερά Οδός κ Νάξου (έξοδος Μετρό “Ελαιώνας”) την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 . Είναι η δεύτερη φορά που Μακρολιβισιανοί από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συναντηθούν , θα ενημερωθούν μέσα από ομιλίες- παρουσιάσεις , θα αποκτήσουν τις σημαντικές εκδόσεις της «ΛΥΚΙΑΣ» και θα γλεντήσουν κατόπιν με ζωντανή παραδοσιακή μουσική . Ώρα έναρξης 10.00 – τέλος παρουσιάσεων 13.30.

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: Γιάννης Νικ. Παπαπολίτης



ΧΟΡΗΓΟΙ : Βασίλης Μουσαίος , Στέλιος Γεωρ. Βασιλειάδης, Ιωσήφ και Ελισσάβετ Χαριτωνίδη, oικογένεια Ι.Νικάνδρου , oικογένεια Αγαπητού.

Παρακαλoύμε δείτε συνημμένα

1.Πληροφορίες για τη ΛΥΚΙΑ

2. Δήλωση Συμμετοχής ( συμπληρώστε και επιστρέψτε)

3.Πρόσκληση Ανταμώματος

4.Αφίσα Ανταμώματος

5.Χάρτη για εύκολη πρόσβαση

6.Ερωτηματολόγιο καταγραφής της Οικογενειακής σας Μαρτυρίας (είναι πολύ σημαντικό να το στείλετε/φέρετε συμπληρωμένο , συνοδευόμενο με αντίγραφα απο ότι οικογενειακό-ιστορικό υλικό υπάρχει)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΣΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ , ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Πιστεύουμε ότι η παρουσία όλων μας , θα είναι το ελάχιστο χρέος στη μνήμη των προγόνων και στην ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά .

Παρακαλούμε κοινοποιήστε την ανακοίνωση!

Με εκτίμηση

Τάσος Κακλαμάνης (Χημικός Μηχανικός/Ερευνητής)

Ευαγγελία Αχλάδη (Τουρκολόγος-Ερευνήτρια)

Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «ΛΥΚΙΑ»

Σαμψούντος 6 , Αιγάλεω 12242 ,Τηλ +30 6977 841099

Mail: kaklamanist@yahoo.gr και lyciagreece@gmail.com ,

Facebook :Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «Λυκία» – Society of Historical Research «Lycia»

Site: www.lycia.gr

2nd GATHERING OF WORLDWIDE DESCENDANTS FROM MAKRI – LIVISI OF MINOR ASIA ON JUNE 23rd IN ATHENS

Dear patriots and friends,

Due to Greek elections announced for July 7th , the 2nd Gathering of Makrolivisians will be held at June 23rd.Please see amended info.

The Society of Historical Research «LYCIA» , invites the descendants from Makri and Livisi of Minor Asia , in the 2nd Gathering of Worldwide Makrolivisians , held in the Cultural Center “Hellenic Molyvi” in Egaleo-Athens , Iera Odos and Naxou Str (“Eleonas” Metro Station) , on Sunday June 23rd 2019 . It is the second time Makrolivisians from in and out of Greece will meet , get informed through relative presentations , access the important publications of «LYCIA» and afterwards fest together with live traditional music . Starting time 10.00 – end of presentations 13.30.

MAJOR SPONSOR: Yiannis Nik. Papapolitis

SPONSORS : Vassilis Mouseos , Stelios G.Vassileiadis,

Iosif and Elissavet Charitonidi, I.Nikandrou family, Agapitou family.

Kindly see attached :

1.Information for LYCIA

2. Participants Application Form (kindly fill and return)

3.Invitation for the Gathering

4.Poster of our Gathering

5.Map for easy access

6.Questionnaire for your Family Testimony (it is very important to send/bring it , accompanied by copies of any available family-historical material)

We believe that the presence of all of us , will be an honor to the memory of our ancestors and to our historical and cultural heritage .

FOR YOUR STAY AFTER THE PRESENTATIONS , TO THE FEST WITH LIVE MUSIC , KINDLY STATE YOUR PARTICIPATION A.S.A.P!

Kindly forward the announcement!

Best Regards

Tassos Kaklamanis Chemical Engineer (Chemical Engineer-Researcher)

Evangelia Achladi (Turkologist-Researcher)

Society of Historical Research “LYCIA”

Sampsountos Str , Egaleo – Athens , PO 12242

Tel : +30 6977 841099

Mail: kaklamanist@yahoo.gr /// lyciagreece@gmail.com ,

Facebook :Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «Λυκία» – Society of Historical Research «Lycia»

Site: www.lycia.gr

QUESTIONNAIRE FOR MAKROLIVISIAN INTERVIEWS_FINAL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΛΥΚΙΑ.INFORMATION FOR LTCIA 4.05.19

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .PARTICIPANTS APPLICATION

