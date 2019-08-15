Νέο ΔΣ της Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Σερρών «Ο Άγιος Πολύκαρπος»
Το Νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές της 15ης Ιουλίου 2019 έχει ως εξής:
ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΔΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΟΡΤΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΕΦΟΡΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΟΚΗ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΕΦΟΡΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ- ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΣΙΣΣΥ) ΕΦΟΡΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) ΕΦΟΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣ
Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.