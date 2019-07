Η Διαπολιτισμική συνάντηση Χορωδιών στη Νέα Ιωνία

0 SHARES Facebook Twitter

Συμβάλλοντας στη πολιτισμική ζωή της Ν.Ιωνίας Αττικής και αναβαθμίζοντάς την,

ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΑΓΙΩΤΩΝ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ σε συνεργασία με

το Πρότυπο Ωδείο Ανατολικής Αττικής διοργάνωσε την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 με μεγάλη επιτυχία την Διαπολιτισμική Συνάντηση Χορωδιών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής στο Πνευματικό Κέντρο της Ένωσης Σπάρτης Μ.Ασίας.

Στην εκδήλωση, ο Σύνδεσμος και το Πρότυπο Ωδείο υποδέχθηκαν την παγκοσμίου φήμης “Bella Voce Young Women’s Choir” από την Μινεσότα των Η.Π.Α.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αλαγιωτών Ν.Ιωνίας κ. Γιώργος Νουβέλογλου, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ευχαρίστησε την Ένωση Σπάρτης Μ.Ασίας, αναφέρθηκε στη καθιέρωση του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Μουσικής λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Φίλες και φίλοι,

ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αλαγιωτών, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο της Ένωσης Σπάρτης Μ.Ασίας κ. Χάρη Σαπουντζάκη και τα Μέλη του Δ.Σ. για την παραχώρηση της αίθουσας και την φιλοξενία τους στον ιστορικό αυτόν χώρο.

Ο Άνθρωπος, από την εμβρυική του ακόμη ηλικία αναζητά μα και βάλλεται από ήχους και μουσικές με την ανάλογη επίδρασή τους στον ψυχισμό του. Και είναι τέτοια η σχέση του με τη μουσική που από την εποχή των Σπηλαίων επιζητά ήχους, εφευρίσκει μουσικά όργανα με το πέρασμα του χρόνου και τα εξελίσσει.

Παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας της Μουσικής ο Σύνδεσμος Αλαγιωτών και το Πρότυπο Ωδείο Ανατολικής Αττικής τιμούν την ημέρα αυτή με την υποδοχή της Χορωδίας “BellaVoce Young Women’s Choir” από την Μινεσότα των ΗΠΑ σε μια διαπολιτισμική συνάντηση Χορωδιών. Καλωσήρθατε στην Ελλάδα, καλωσήρθατε στη Ν.Ιωνία!

Η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής καθιερώθηκε το 1982 με πρωτοβουλία του τότε Γάλλου Υπουργού Πολιτισμού Jack Lang, του γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού και την Αιγίδα του Δήμου του Παρισιού. Η Γιορτή της Μουσικής από το 1985 εξαπλώθηκε έξω από τα γαλλικά σύνορα και η Αθήνα 1η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, ήταν η πρώτη πόλη στην οποία η Γιορτή της Μουσικής πραγματοποιήθηκε εκτός Γαλλίας.

Σήμερα, η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής είναι ένα εξαιρετικό γεγονός που διεξάγεται στις 21 Ιουνίου κάθε χρόνο σε 22 χώρες της Ευρώπης.

Όλοι μας, θεωρώ, ότι έχουμε συνδέσει στη ζωή μας μουσικές ή τραγούδια ανάλογα με τις στιγμές και την ψυχολογία μας: στη γέννηση, στον γάμο, στη χαρά, στη δουλειά, στη λύπη, σε αγαπημένους σταθμούς ζωής, σε αγαπημένα μέρη και πρόσωπα.

Η χώρα μας είναι πολύ πλούσια σε μουσική και χορούς. Κάθε τόπος έχει το δικό του χρώμα, τον δικό του χορό και τραγούδι και αυτό μας καθιστά πρώτους σε όλον τον κόσμο, αρκεί να το αγαπάμε όλοι εμείς αλλά και οι νεώτεροί μας».

Στη συνέχεια, η κα Βάσια Λιακούρη (Πρότυπο Ωδείο Ανατολικής Αττικής) παρουσίασε τα βιογραφικά των Χορωδιών: της Παιδικής Χορωδίας, της Χορωδίας Ενηλίκων, της Μεικτής Χορωδίας του Συνδέσμου Αλαγιωτών Ν.Ιωνίας και της “Bella Voce Women’s Choir”.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, η Παιδική Χορωδία του Πρότυπου Ωδείου Ανατολικής Αττικής μας ταξίδεψε στη «Λιλιπούπολη», υπό τη διεύθυνση-διδασκαλία της κας Καίτης Τσεκούρα. Στο πιάνο συνόδεψε η μουσικός κα Θάλεια Παπαδοπούλου.

Στο δεύτερο μέρος το Χορωδιακό Σύνολο Ενηλίκων του Πρότυπου Ωδείου Ανατολικής Αττικής μας οδήγησε στη «Μικρασία», υπό τη διεύθυνση-διδασκαλία του κ. Δημήτρη Γκογκόση. Στο πιάνο συνόδεψε η μουσικός κα Θάλεια Παπαδοπούλου.

Στο τρίτο μέρος, η Μικτή Χορωδία του Συνδέσμου Αλαγιωτών Ν.Ιωνίας πήρε τη σκυτάλη σε ρυθμούς ελληνικούς με το «Θαλασσάκι», το «Γιαρέμ» και το «Γεια σου χαρά σου Βενετιά», υπό τη διεύθυνση-διδασκαλία της κας Καίτης Τσεκούρα. Στο πιάνο συνόδεψε η μουσικός κα Θάλεια Παπαδοπούλου.

Στο τέταρτο μέρος, η “Bella Voce Women’s choir” παρουσίασε το πρόγραμμά της σε διεύθυνση-διδασκαλία κας Shelly Winemiller και τη συνοδεία στο πιάνο της μουσικού κας LauriePriniski. Τα δύο πρώτα τραγούδια, μάλιστα, “Prayer of St. Francis” και το “Ηow can I keep from Singing” (Rober Lowry) η μαέστρος κα Shelly Winemiller ζήτησε να μην μεταφραστούν προκειμένου ν’αποδοθεί καλύτερα η αύρα και η μαγεία της μουσικής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα με Χορωδούς και παρευρισκόμενους να δημιουργούν κλίμα ευφορίας και συναισθηματικής φόρτισης.

Το θέαμα ήταν απολαυστικό και το κλείσιμο της εκδήλωσης ιδιαιτέρως συγκινητικό: με 4 χορωδίες επί σκηνής (τη Μεικτή Χορωδία του Συνδέσμου Αλαγιωτών, την Παιδική Χορωδία & την Χορωδία Ενηλίκων του Πρότυπου Ωδείου Ανατολικής Αττικής- ήτοι 110 άτομα – οι Χορωδίες έκλεισαν μελωδικά την μεγαλειώδη και ιδιαίτερα πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αλαγιωτών κ.Γιώργος Νουβέλογλου συγκινημένος, έκλεισε την διαπολιτισμική συνάντηση Χορωδιών ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες και τους παρευρισκομένους.

Αναμνηστικές πλακέτες καθώς και από μία γκραβούρα της Αλάγιας απονεμήθηκαν στους μαέστρους και τους πιανίστες των Χορωδιών από τον εκπρόσωπο του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ν.Ιωνίας & Φιλαδελφείας κ.κ. Γαβριήλ και ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως αρχιμανδρίτη π. Θεόκλητο Μέντη, από τον αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Ν.Ιωνίας κ. Χρ. Χατζηιωάννου, από τον κ. Κουλούρη-Δημοτικό Σύμβουλο και εκπρόσωπο της νεοεκλεγείσας Δημάρχου κ. Δέσποινας Θωμαίδου- και από τον Δημοτικό Σύμβουλο & εκπρόσωπο της παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη», κ. Μ. Καναβό.

Τα μέλη των Χορωδιών παρέλαβαν από ένα αναμνηστικό δώρο από πάπυρο-τιμητική διάκριση- για την συμμετοχή τους στην Διαπολιτισμική Συνάντηση από τον Σύνδεσμο Αλαγιωτών κ.κ. Λ.Τσισμετζόγλου, Κ. Τσοπανάκη, Π.Κότσογλου και Γκ. Σακαλόγλου.

Χάρη στην ωραία ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε κατά την εκδήλωση, ζητήθηκε -και έγινε αποδεκτό- από τη Μαέστρο κα Shelly Winemiller η απονομή να γίνει ανάμεσα στο κοινό προκειμένου οι Χορωδοί της να αισθανθούν καλύτερα την ελληνική φιλοξενία, του Ξένιου Διος. Σε μια χειρονομία ανταπόδοσης της θερμής υποδοχής που δέχθηκαν, οι Χορωδοί της «Βella Voce Women’s Choir» έψαλλαν εκτός προγράμματος τον ελληνικό αλλά και τον δικό τους Εθνικό Ύμνο και πρόσφεραν μία κασετίνα με δίσκους από ηχογραφήσεις δικές τους ως συμβολικό δώρο.

Στη συνέχεια, μετά το απαραίτητο κέρασμα- δείγμα της ζεστής αλαγιώτικης φιλοξενίας- τα μέλη της πολυάριθμης Χορωδίας «Βella Voce Women’s Choir» είχαν την χαρά να συνομιλήσουν με όλους τους καλεσμένους και τους παρευρισκόμενους της εκδήλωσης στο φουαγέ του Πνευματικού Κέντρου της Ένωσης Σπάρτης Μ.

Ασίας.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους:

ο εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ν.Ιωνίας & Φιλαδελφείας κ.κ. Γαβριήλ – λόγω απουσίας του Μητροπολίτη στο εξωτερικό-ιεροκήρυκα της Ι. Μητροπόλεως αρχιμανδρίτη π.Θεόκλητο Μέντη, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ν.Ιωνίας κ. Χρ. Χατζηιωάννου, ο Δημοτικός Σύμβουλος & εκπρόσωπος της νεοεκλεγείσας Δημάρχου Ν.Ιωνίας κ. Δέσποινας Θωμαΐδου κ. Κ. Κουλούρης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Γκέλλυ Σακαλόγλου και κα Ελένη Χατζή, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» κ. Μ. Καναβός, ο κ. Δ. Κυριόγλου από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, η κα Χρυσούλα Αθηνάκη από τον Σύλλογο Σμυρναίων Ν.Ιωνίας, η κα Κούλα Μπρόλιου Πρόεδρος της Πολιτιστικής Ένωσης Μικρασιατών Ν.Ιωνίας «Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ», ο κ. Γιάννης Δαρμογιάννης από το Δ.Ι.Α.Π.Ε., η κα Μαίρη Αρώνη Δημοτική Σύμβουλος Ν.Ηρακλείου & Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Ν.Ιωνίας & Ν.Ηρακλείου, ο κ. Πέτρος Παπαδάκης Μαέστρος της Χορωδίας του Συλλόγου Ρουμελιωτών Ν.Ιωνίας από την ionianet.gr o κ. Β. Μαγκαναδέλλης και η κα Π. Σούγια τους οποίους και ευχαριστούμε για την παρουσία τους και την κάλυψη της εκδήλωσης, ο καλλιτέχνης, συνθέτης και επικεφαλής του μουσικού σχήματος «Σεκέρ Παρέ» κ. Θεολόγος Παπανικολάου, ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Αλαγιωτών κ. Λεωνίδας Τσισμετζόγλου, η Πρόεδρος του Μικρασιατικού Συλλόγου «Άγιος Γεώργιος» Ν.Ψυχικού, κα Ντίνα Μακαντάση και η Ένωση Σπάρτης Μ.Ασίας με τον Αντιπρόεδρό της κ. Νίκο Χατόγλου. Ευχαριστούμε επίσης τον κ. Κοσμά Χατόγλου και την κα Βασιλεία Ζαχαράκη από την Ένωση Σπάρτης Μ.Ασίας, καθώς και τον Πρόεδρό της, κ. Χ.Σαπουντζάκη και το Δ.Σ.

